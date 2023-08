Il procuratore generale di Perugia visita le carceri umbre

Due giorni di visite nelle carceri umbre per il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, che giovedì ha raggiunto gli istituti penitenziari di Spoleto, Terni e Orvieto, mentre venerdì sarà in quello di Perugia-Capanne.

Dopo la visita alla struttura detentiva ternana di vocabolo Sabbione, il procuratore Sottani ha fatto un primo punto della situazione con la stampa. "Le case di reclusione umbre - ha detto il procuratore generale - si caratterizzano per l'intensa attività di rieducazione. Il problema sovraffollamento è relativo solo all'istituto di Terni, mentre gli altri non hanno particolari criticità da questo punto di vista. Sicuramente il problema comune è quello della carenza di organico. Il carcere deve essere un momento qualificante della società civile, sia perché lo Stato si prende cura delle persone che reclude tutelandone la dignità e l'aspetto personale, poi perché deve iniziare una delicata attività di rieducazione. Per fare questo ci vuole personale che sia assolutamente al completo sul piano dell'organico e purtroppo, anche in Umbria, questo non sta succedendo".



