La Regione chiede tavolo ministeriale per azienda Saxa

Per l'azienda Saxa, che opera nel settore della ceramica e dove viene applicata la cassa integrazione straordinaria, è stata inviata una richiesta di convocazione del tavolo di crisi al ministero delle Imprese e del made in Italy. Lo ha annunciato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni.

"Si tratta di un'azienda storica dell'Umbria - spiega Fioroni in una nota della Regione - con un importante know how delle competenze il cui valore produttivo è riconosciuto nell' intero mercato di riferimento delle produzioni di ceramica. Per questo abbiamo ritenuto opportuno richiedere immediatamente l'apertura di un tavolo di crisi nazionale che valuti percorsi volti alla ripartenza produttiva e alla piena occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Saxa, oggi in cassa integrazione straordinaria".



