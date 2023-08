La mostra del cavallo in campo contro violenza sulle donne

Proporrà anche un messaggio contro la violenza sulle donne e il bullismo la 53/a mostra nazionale del cavallo, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre al parco comunale Alexander Langer di Città di Castello. Lo farà con uno spettacolo equestre firmato da Nico Belloni, nel quale gli animali, con esibizioni in libertà insieme a giovani donne, saranno ambasciatori di un messaggio di ferma condanna.

"Da oltre mezzo secolo la mostra del cavallo ha una proiezione nazionale che ne fa un evento di riferimento per il movimento equestre, una manifestazione che parla al cuore e alle passioni di tantissime persone di tutte le età e che è giusto si prenda la responsabilità di inviare un messaggio di civiltà, di rispetto e di libertà nel segno dell'amore che unisce gli animali alle donne e agli uomini", ha sottolineato il sindaco di Città di Castello Luca Secondi presentando l'edizione 2023 della rassegna e ringraziando gli organizzatori per "la volontà e la sensibilità di guardare anche oltre un momento di celebrazione del cavallo e delle sue molteplici espressioni, con un'iniziativa che fa onore alla manifestazione e alla nostra città".

Il parco comunale Langer, ospiterà la cerimonia di inaugurazione della manifestazione in programma sabato 9 settembre alle 10, il gala equestre serale, le esibizioni, gli spettacoli e le dimostrazioni sportive, e sarà punto di riferimento per gli allevatori, luogo dei divertimenti a cavallo dedicati ai bambini, spazio per l'intrattenimento di giorno e di sera.

Piazza Garibaldi, piazza Matteotti e corso Vittorio Emanuele saranno invece i luoghi più importanti del centro storico che saranno solcati dalla sfilata di sabato 9 settembre che avrà il suo clou alle 18 e darà l'opportunità di incontrare da vicino i cavalli, i cavalieri e le amazzoni protagonisti della manifestazione, che parteciperanno al corteo.



