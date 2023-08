Diminuiti del 60 per cento gli incendi nei boschi dell'Umbria

Quest'anno in Umbria gli incendi boschivi sono diminuiti del 60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rilevano i carabinieri forestali.

In particolare fino ad ora sono stati registrati 44 incendi boschivi su tutto il territorio regionale, 16 nella provincia di Perugia e 28 in quella di Terni, rispetto ai 110 dello stesso periodo del 2022. La superficie complessiva percorsa dal fuoco da gennaio risulta pari a circa 43 ettari (22 di superficie boscata), definita "nettamente inferiore" rispetto agli oltre 1.000 ettari bruciati nell'anno 2022, sottolineano i carabinieri forestali.

Nella provincia di Perugia sono state denunciate tre persone per incendio colposo, tre in provincia di Terni. Dove i carabinieri hanno indagato su alcuni incendi di origine dolosa, accaduti tra fine luglio e inizi agosto in una vasta zona nei pressi del lago di Corbara. Le indagini sono in corso e i militari si dicono fiduciosi di arrivare al responsabile.





