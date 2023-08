Bonaccini, costruire un progetto condiviso per l'Umbria

La prossima tornata di elezioni amministrative sarà "molto importante" insieme alle europee "perché è evidente che sarà un giudizio anche sul Partito democratico e sul nuovo gruppo dirigente": così il presidente Stefano Bonaccini ha risposto all'ANSA sulle prospettive del voto che coinvolgerà anche l'Umbria. Lo ha fatto a margine della festa dell'Unità a Terni.

Bonaccini ha ricordato il voto nei prossimi mesi per diverse Regioni "e oltre 4 mila Comuni". "Tutti - ha proseguito - ci attendiamo un risultato positivo dalle europee ma il giudizio dipenderà anche da quante amministrative vinciamo perché il Pd e il centro-sinistra governano circa il 70 per cento dei Comuni e quindi c'è bisogno di lavorare".

Il presidente del Pd si è quindi soffermato sull'Umbria guidata dal centrodestra dopo la prima storica vittoria nelle ultime regionali. "Ci sarà bisogno - ha detto - di un'alleanza che al di là delle sigle (l'altra volta si mise insieme il centrosinistra allargato al M5s e non bastò perché si perse di oltre 20 punti) costruisca un progetto per l'Umbria, con un'idea di regione che provi a ripartire, ad esempio, da un grande investimento sulla sanità pubblica. Credo che serva avere in testa un progetto di governo condiviso. E' chiaro che il Pd da solo non può bastare - ha concluso Bonaccini - ma senza il Pd nessuno può pensare di battere la destra".



