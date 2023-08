Al capostruttura della comunità Incontro il Premio della bontà

Assegnato a Giampaolo Nicolasi, capostruttura della comunità Incontro il "Premio internazionale della bontà 2023". La cerimonia si terrà sabato 2 settembre alle 20.30 nella chiesa San Domenico a Gubbio.

Il premio è stato assegnato a Nicolasi "per la cura e la riabilitazione dei reietti attraverso l'uso terapeutico del lavoro e della vita in comune". Nella motivazione - resa nota dalla Comunità Incontro -, si sottolinea come il percorso di riabilitazione adottato dalla struttura fondata da don Pierino Gelmini preveda anche la cura delle aree verdi, degli orti, degli animali e del "creato in generale traendo dal contatto con la natura, un'occasione di rinascita e riscatto".

Il premio è promosso dall'associazione di volontariato "Comitato della Croce", costituita nel 1992 da un gruppo di volontari con l'obiettivo di portare "una scintilla di solidarietà a chi soffre".



