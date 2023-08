Lega, Bandecchi ha usato parole sulla disabilità come insulto

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, in un video pubblicato sui Instagram dà dello "spastico" a un consigliere comunale. A denunciarlo è la sezione ternana della Lega. Secondo la quale ripercorrendo i fatti che hanno portato alla rissa sfiorata in Consiglio comunale "il linguaggio è discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità".

"Nell'ennesimo video social insensato - sostiene la Lega in una nota -, il sindaco di Terni Bandecchi si rivolge a un consigliere comunale di opposizione dandogli dello 'spastico', un termine offensivo e discriminatorio delle persone con disabilità, che rappresenta un grave insulto a chi realmente soffre di paralisi cerebrale e conseguenti limitazioni nei movimenti fisici. Bandecchi dovrebbe comprendere che utilizzare parole inerenti alla disabilità come forma di offesa vuol dire insultare anche le persone che purtroppo hanno quella disabilità e la vivono ogni giorno insieme alle loro famiglie, con tutte le difficoltà e le problematiche del caso".

"Di fronte a certi atteggiamenti non possiamo fare finta di niente" sostiene ancora la Lega. "Bandecchi si metta una mano sulla coscienza - proseguono - e chieda subito scusa a tutte quelle persone disabili che hanno sentito la propria condizione utilizzata come unità di paragone per offendere qualcun altro.

La disabilità non è mai un insulto".



