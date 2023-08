Umbertide torna nel 19/o secolo con 'Fratta 800'

Ad Umbertide, dal 31 agosto al 3 settembre, torna con la 22/a edizione e con un consistente ricambio generazionale, la rievocazione storica 'Fratta dell'800 - Omaggio al XIX Secolo'. L'evento intende omaggiare il periodo dei grandi cambiamenti storici sulla scena mondiale che affiancano, in una dimensione più locale, anche nella comunità di quella che è oggi Umbertide e in passato chiamata "Fratta".

'Fratta dell'800' è quindi una festa - organizzata da Comune di Umbertide, associazione storica Fratta dell'800 e accademia dei Riuniti - che si è consolidata nel tempo come punto di riferimento delle manifestazioni rievocative dell'Umbria. È la "festa di Umbertide", come è stata definita nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, alla presenza anche del presidente Marco Squarta.

"Riconosciuta e apprezzata dalla massima Assise regionale, questa suggestiva manifestazione ci fa comprendere meglio come l'Umbria sia ricca di tradizioni e rievocazioni" ha affermato Squarta. Ricordando poi come lui stesso si sia fatto promotore di una legge regionale per sostenere le rievocazioni storiche.

"Dopo due anni di fermo - ha poi detto il sindaco Luca Carizia - lo scorso anno la festa è ripartita ed il merito è quello del ricambio generazionale che c'è stato. Tanti ragazzi oggi partecipano, mettono i costumi, insomma c'è entusiasmo e voglia. Umbertide tornerà ad essere la nostra Umbertide". Nei quattro giorni in cui si svolge l’evento sono in programma momenti di approfondimento e di riflessione storica, attraverso i linguaggi del teatro, della musica, della coreutica, conviveranno con un sano spirito di festa popolare animato, in maniera volontaria, da cittadini appassionati che contribuiscono alla riuscita della manifestazione. Tutte le associazioni culturali del territorio sono coinvolte e tutti i luoghi del centro storico si animano per la manifestazione: dalle piazze al teatro, dal museo alla maestosa Rocca, hanno spiegato il presidente dell’Accademia dei riuniti, Michele Magrini Alunno e il direttore artistico della manifestazione Achille Roselletti, accompagnati da alcuni ragazzi umbertidesi nei costumi tradizionali con cui si identificano le varie locande. Il ricco programma, dall’alba a notte fonda, è caratterizzato da rievocazioni degli scontri a fuoco tra le truppe risorgimentali, spettacoli teatrali, concerti, balli popolari, cantastorie, giochi di strada, atelier degli artisti, prosa e poesia ottocentesca, taverne, osterie e locande con un focus particolare rispetto alla tradizione grastronomica fratteggiana. “Rievocazione sì ma ci si diverte anche, con tanti spettacoli culturali, e si fa approfondimento”, come ha infine dichiarato la vicesindaco Annalisa Mierla annunciando anche che tra i tanti appuntamenti, quest’anno ‘Fratta dell’800’ beneficerà di uno speciale annullo filatelico dedicato alla manifestazione (domenica 3 settembre dalle 14 alle 20).

