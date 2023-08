Tiro a volo: sassarese Marongiu vince il 'Nando Rossi'

E' Matteo Marongiu ad alzare al cielo il Trofeo d'argento del XV Memorial "Nando Rossi", intitolato al ricordo del presidente del Coni Umbria e vicepresidente della Fitav. Sono stati oltre 500 i tiratori che hanno voluto rendere omaggio al dirigente sportivo, padre dell'attuale n.1 Fitav (e presidente della federazione mondiale, Issf) Luciano, partecipando alle due gare di Fossa Olimpica ospitate dal Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana.

Marongiu, sassarese classe 1999 e portacolori del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, è stato quasi perfetto in entrambe le due gare a 75 piattelli e con il totale di 148/150 ha superato tutti gli avversari e ha scritto il suo nome nell'albo d'oro del Trofeo accanto a nomi illustri come quelli di Massimo Fabbrizi, argento olimpico a Londra 2012, e Mauro De Filippis, anche lui poliziotto e quest'anno vincitore dei Giochi Europei a Cracovia.

Sia Fabbrizi che De Filippis hanno vinto, in passato, per quattro volte a testa il 'Nando Rossi'.

"E' per me davvero un grande onore aver conquistato questo prestigioso trofeo - ha commentato Marongiu -. Gareggiare qui è sempre una grande sfida e la qualità degli avversari rende sempre le competizioni molto impegnative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA