Pd Terni, dal sindaco atteggiamento da picchiatore

"Lo spettacolo vergognoso che il sindaco Stefano Bandecchi ha dato questa mattina in Consiglio comunale, le minacce di violenza fisica e l'atteggiamento da picchiatore sono inaccettabili e recano danno oltre che ai lavori della massima assise cittadina, all'immagine della città tutta": così la segreteria dell'unione comunale del Pd di Terni.

"Forse chi fino ad oggi ha considerato Bandecchi semplicemente come un uomo pittoresco e strafottente, un ricco 'guascone', ha la possibilità di comprenderne davvero la natura, che è quella di una persona incapace di ricoprire un ruolo istituzionale, benché meno essere la guida e il massimo rappresentante di una comunità" aggiuge.

Il Pd di Terni esprime "umana solidarietà ai consiglieri aggrediti Orlando Masselli e Marco Celestino Cecconi, di cui non condividiamo nulla nella politica e nell'idea di amministrazione, ma che meritano rispetto come persone e per il ruolo politico che ricoprono". "Contrasteremo questo atteggiamento in tutte le sedi opportune - afferma ancora il Partito democratico -, considerando non più plausibile che l'incarico di sindaco di Terni sia ricoperto da una persona che continuamente si espone e si esprime nelle modalità che purtroppo tutti possono vedere. Saranno poi le autorità competenti, confidiamo con tempestività, a valutare le conseguenze delle azioni di questa persona. In ogni sede".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA