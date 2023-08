Parlamentari Pd pongono questione Bandecchi a Piantedosi

Finisce all'attenzione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi quanto successo nel consiglio comunale di Terni dove il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato verso i banchi dei consiglieri di FdI. A porla sono stati i parlamentari umbri del Pd Walter Verini e Anna Ascani che annunciano di avere avuto un colloquio con il responsabile del Viminale. "A lui abbiamo espresso la più profonda preoccupazione per le ferite e le lesioni alla convivenza civile e democratica prodotte quotidianamente a Terni dai comportamenti del sindaco Bandecchi" spiegano.

"Gli episodi di questa mattina - affermano Verini e Ascani - sono di una inaudita gravità: configurano reati, insulti all'istituzione e al Consiglio comunale, resistenza a pubblico ufficiale, minacce. E fanno seguito a numerosi episodi che nelle scorse settimane hanno visto sempre protagonista questo signore, contro funzionari comunali, giornalisti, consiglieri di opposizione. È un comportamento indegno, da parte di un personaggio su cui pende, tra l'altro, una seria questione di incompatibilità e conflitto d'interessi. Bandecchi non può continuare a fare il sindaco: avere preso la maggioranza dei voti non lo autorizza a tenere questi comportamenti che offendono la città di Terni, le istituzioni, i consiglieri di opposizione, cui va la nostra solidarietà. Ringraziamo il ministro Piantedosi per l'attenzione dimostrata.

Ci auguriamo che si prenda atto di questa insostenibile situazione e che si possano adottare tutti i provvedimenti utili a ripristinare un clima civile e democratico nella città".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA