Laureti, di gravità inaudita quanto successo a Terni

"Quello che è accaduto durante il Consiglio comunale di Terni è un atto di una gravità inaudita.

Chi rappresenta le istituzioni deve farlo con disciplina e onore e deve essere di esempio per la sua comunità, esattamente il contrario del comportamento del sindaco Bandecchi": ad affermarlo è Camilla Laureti, eurodeputata umbra del Pd. "Giusta e opportuna pertanto l'iniziativa degli onorevoli Ascani e Verini - aggiunge -, che hanno sottoposto il caso al ministro Piantedosi. Giusta e opportuna l'ulteriore iniziativa dei consiglieri comunali del Pd che si sono rivolti alla Prefettura di Terni. La mia solidarietà a tutto il consiglio comunale, offeso dal comportamento di un sindaco purtroppo non nuovo ad atteggiamenti simili e che non merita e non può continuare a rivestire tale ruolo".



