Il grande caldo ha le ore contate anche in Umbria. A partire dalla giornata di domani, lunedì 28 agosto, il fronte di instabilità - come da previsioni del Centro funzionale della Protezione civile regionale - porterà precipitazioni piovose anche a carattere temporalesco. Le temperature precipiteranno anche di 10-12 gradi.

Le piogge interesseranno praticamente tutta la regione, i venti potranno diventare forti sui rilievi. Un miglioramento è atteso per mercoledì, quando il sole tornerà a splendere in un cielo, però, leggermente nuvoloso. Il termometro rimarrà intorno ai 28 gradi e quindi si avranno temperature più in linea con le medie del periodo.



