Chiuso in anticipo il cantiere sul raccordo Perugia-Bettolle

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, l'Anas ha ultimato - in anticipo sui tempi previsti - i lavori di sostituzione e ammodernamento dello spartitraffico centrale (new jersey) in un tratto compreso tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo.

Il cantiere, che comportava la chiusura delle corsie di sorpasso, è stato rimosso nella serata di venerdì.

L'intervento rientra nel programma di sostituzione del vecchio spartitraffico con una nuova barriera in calcestruzzo che innalza notevolmente gli standard di sicurezza dell'infrastruttura.

I lavori sono previsti nell'ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della rete stradale Anas in Umbria da oltre un miliardo di euro tra lavori ultimati, in corso e programmati.

Il piano sta consentendo di rimettere completamente a nuovo gli 808 chilometri di strade che l'Anas gestisce in questa regione "con l'obiettivo di innalzare la qualità delle infrastrutture, assicurare la continuità del livello di servizio e la durata delle opere nel tempo, migliorare gli standard di sicurezza della circolazione e il comfort di guida".



