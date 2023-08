Prisco, in arrivo a Perugia qualche decina di poliziotti

"Entro fine anno dovrebbero arrivare, se non sbaglio, 12 ispettori e tra i 10-20 agenti, all'interno di una ridefinizione complessiva nazionale degli organici delle questure che è in atto": lo ha annunciato il sottosegretario dell'Interno Emanuele Prisco, a margine della visita alla manifestazione "Fontivegge & friends" in piazza del Bacio, nuovo capitolo della riqualificazione urbana avviata dall'amministrazione comunale nei quartieri di Perugia.

In merito alla questione sicurezza, come ha quindi ricordato Prisco, c'è in vista anche un potenziamento della questura di Perugia. "Nel decreto potenziamento delle Pa - ha sottolineato ancora il sottosegretario - il governo ha disposto l'innalzamento di rango di alcune questure, tra cui quella di Perugia, che comporta un'assegnazione aggiuntiva, un potenziamento di organico di qualche decina di unità importantissime e strategiche, con alcune di queste anche per far fronte ai prossimi pensionamenti e quindi per non creare uno squilibrio".

Pertanto, a seguito della ridefinizione nazionale degli organici arriverà, ha aggiunto Prisco, anche il "consuntivo" in termini di risorse e organici, "per dare una mano allo straordinario lavoro già fatto in questa città dalla questura di Perugia ma in generale dalle forze dell'ordine".

Oltre a questo potenziamento, con la presenza quindi di ulteriori poliziotti, Prisco ha infine ricordato che questa estate "un po' di unità sono andate a potenziare anche il comando dei carabinieri" e che si sta lavorando, sotto il coordinamento del prefetto di Perugia Armando Gradone (presente anche lui in piazza del Bacio all'incontro con il sottosegretario) e in concorso con l'amministrazione comunale ma anche regionale, all'aggiornamento del Piano sicurezza "che è in via di definizione ed è attesa la presenza del ministro per sottoscriverlo".



