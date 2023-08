Lunedì gazebo della Fp Cgil davanti all'ospedale di Perugia

Dopo il mercato di Pian di Massiano, il tour estivo della Fp Cgil di Perugia prosegue con la seconda tappa: appuntamento lunedì 28 agosto all'ingresso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

"Piazzeremo il nostro gazebo dalle ore 9.00 - spiega Donatella Renga, segretaria generale della Fp Cgil di Perugia - per incontrare lavoratrici, lavoratori e cittadini che orbitano intorno al più grande ospedale della nostra regione e per ribadire che - spiega Donatella Renga, segretaria generale della Fp Cgil di Perugia - significa investire nel futuro di tutte e tutti. Un'occasione importante per noi per confrontarci con le persone e raccogliere suggerimenti, denunce, testimonianze e anche critiche che possano rinforzare la nostra azione sindacale, in particolare nella lunga e complessa vertenza in difesa della sanità pubblica, che ormai da anni ci vede impegnati nel contrastare il progetto di progressivo smantellamento del servizio sanitario regionale che è in atto".





