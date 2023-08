I 70 anni di Cucinelli, una vita da imprenditore umanista

Brunello Cucinelli si avvia a compiere 70 anni. Un traguardo che l'imprenditore della moda cultore del nuovo 'umanesimo' raggiungerà il 3 settembre. Lo festeggerà con gli amici nel borgo di Solomeo, alle porte di Corciano dove vive e dove si trova l'azienda.

Indiscrezioni parlano anche di un grande evento con ospiti anche internazionali sui quali viene però mantenuto il riserbo più assoluto.

Per Cucinelli la bellezza è "ogni cosa che fa bene all'anima". Un concetto che lo ha guidato per gran parte della sua vita di imprenditore della moda.

Partito come studente non troppo volenteroso dalle campagne perugine, come ha più volte raccontato lui stesso, si è trasformato prima nel giovane venditore di pullover di cachemire - "solo per donna, colorati secondo il gusto contemporaneo" - e poi, ora, nell' anima del marchio che porta il suo nome ed è diventato un punto di riferimento mondiale.

Il primo cliente fu Albert Franz di Naturno, "uno splendido paesino nei pressi di Bolzano", scrive sul sito della casa di moda. E a lui sono poi seguiti tantissimi altri sparsi in tutto il mondo. "Immaginavo di fare giusti profitti, però con etica, dignità e morale, cercando - racconta ancora Cucinelli - di dare corpo all'affascinante relazione tra 'profitto e dono' che mi portava a sentirmi, nel piccolo, un custode del Creato". E' stata questa concezione che lo ha portato a costruire il 'tempio' del "nuovo Umanesimo" nel borgo di Solomeo dove è per tutti ancora oggi semplicemente Brunello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA