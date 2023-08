FdI: Prisco, su Arianna Meloni invidia dal Pd

"Non mi è chiaro su cosa si fondino le critiche del Pd e del suo segretario se non l'invidia per una classe dirigente costruita su meriti, impegno e passione nel tempo o piuttosto dalla volontà di inventarsi qualcosa al giorno per colpire il presidente Meloni, peraltro con scarsi risultati": il sottosegretarioall'Interno Emanuele Prisco interviene sulle polemiche dopo la nomina di Arianna Meloni a responsabile della segreteria di FdI. Lo fa rispondendo all'ANSA a margine di un'iniziativa Perugia.

"La nomina di Arianna, che conosco da anni di comune militanza - sottolinea Prisco -, è frutto del suo impegno pluriennale e infatti non credo qualcuno a destra si sia sorpreso della formalizzazione di un ruolo che svolge da tempo.

Non è che le possiamo chiedere di riconsegnare la tessera perché la sorella è diventata Presidente del Consiglio".



