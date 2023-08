Pastorelli e Paola Fioroni, Lega impegnata per la sicurezza

"Bombolette spray anti aggressione e dispositivi taser per la polizia locale di Perugia, continua il lavoro della Lega sul versante della sicurezza": lo sottolineano il capogruppo regionale del carroccio Stefano Pastorelli e il vicepresidente dell'Assemblea legislativa e consigliera regionale Paola Fioroni.

"Apprendiamo con estrema soddisfazione - affermano in una nota gli esponenti leghisti - la notizia dell'acquisto disposto dal Comune di Perugia delle bombolette spray anti aggressione che andranno a potenziare l'equipaggiamento a disposizione di cento agenti. A questo si aggiunge l'impegno di dotare gli stessi del dispositivo taser che, grazie all'impegno della Lega a livello nazionale e in particolare a Matteo Salvini, è già in dotazione a diversi reparti delle forze dell'ordine. Si tratta di strumenti indispensabili per salvaguardare l'incolumità degli agenti e garantire una maggior tutela dei cittadini. A questi interventi si aggiunge la previsione di attivare una unità cinofila e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza tramite i contributi stanziati nel 2023 dal ministero dell'Interno. L'impegno sul versante sicurezza da parte della Lega è sempre massimo. A Perugia l'assessore con delega Luca Merli, il capogruppo in consiglio comunale Lorenzo Mattioni e tutto il gruppo Lega Perugia stanno lavorando quotidianamente per recepire le criticità delle zone particolarmente attenzionate come Fontivegge e piazza del Bacio e intervenire con i mezzi a disposizione. Anche a livello regionale stiamo lavorando per garantire maggiore sicurezza e legalità e contrastare il degrado urbano con leggi specifiche - concludono Fioroni e Pastorelli - come quella sul commercio, che definisce autorizzazioni più restrittive per le zone di maggiori criticità per l'incolumità dei cittadini".



