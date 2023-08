Paparelli, cancellata dal Pnrr la Orte-Falconara

"L'assessore ai Trasporti della Regione Umbria, Enrico Melasecche, prenda atto del suo fallimento più eclatante consumato sulla Orte Falconara. L'opera più importante e più attesa, che avrebbe collegato Umbria, Marche e Lazio, è stata infatti cancellata dal Pnrr per opera del ministro dei Trasporti Salvini che, ha preferito dirottare alle regioni del Nord le risorse destinate a quelle del Centro Italia": così il consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli definendo la situazione "incresciosa che ricorda quanto lo stesso Salvini fece qualche anno fa con i fondi stanziati per Terni sul piano periferie: furono dirottati notte tempo sempre in direzione nord Italia".

"Ricordiamo che con la riformulazione del Pnrr - spiega Paparelli in una nota -, il Governo Meloni, non altri, su indicazione di Salvini, ha recentemente cancellato ogni riferimento e ogni risorsa che era stata destinata, in prima stesura, al raddoppio della ferrovia Orte Falconara. Altro che attacchi strumentali del Pd. Quelle che appaiono strumentali sono invece le dichiarazioni dell'assessore Melasecche che dovrebbe innanzitutto prendere atto della sua irrilevanza, visto che il suo segretario di partito nonché ministro dei Trasporti, non ha tenuto in minima considerazione le sue ragioni. Al contrario, se questa scelta è stata da lui stesso condivisa abbia almeno il coraggio di dirlo pubblicamente. In entrambi i casi - conclude Paparelli - non può esimersi dal condividere la responsabilità di un grave scempio compiuto a danno dello sviluppo dell'Umbria e del centro Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA