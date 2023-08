Nevi, Tajani decisivo per via libera Usa a carni suina

"I salumi di suino umbri e toscani potranno tornare nei mercati degli Stati uniti d'America" grazie "all'intervento decisivo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani": a sottolinearlo è Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, vicepresidente vicario dei deputati azzurri e responsabile del dipartimento Agricoltura del partito. "Dopo almeno quattro anni di battaglie e un intenso lavoro politico e diplomatico, è arrivata finalmente la notizia che tanto aspettavamo, gli Usa hanno concesso il nulla osta alle importazioni dei prodotti della salumeria delle due regioni" aggiunge.

"Una decisione - afferma Nevi in una nota - che apre una nuova pagina per l'export agroalimentare di Umbria e Toscana, che nella lavorazione e trasformazione di carni suine rappresentano un'eccellenza assoluta del Paese. L'esportazione dei salumi era stata messa al bando, diversi anni fa dagli Stati Uniti, a causa della malattia vescicolare che colpì gli animali delle due regioni. Nonostante l'allarme sanitario fosse rientrato da tempo, gli Usa non avevamo mai concesso la riapertura dei loro mercati. Forza Italia non si è però mai arresa all'ipotesi di rinunciare al mercato di riferimento mondiale più importante per il nostro agroalimentare e anche a livello personale ho intrapreso questa battaglia fin dal primo giorno che ho varcato il portone della Camera dei deputati, con il sostegno di amministratori e funzionari dello Stato. A dare un epilogo positivo alla vicenda c'è voluto, però, l'intervento decisivo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che personalmente si era occupato del caso durante il suo primo viaggio in America da ministro. Della questione ne aveva parlato anche con il suo omologo statunitense, Blinken. Adesso la notizia che tanto attendevamo, che permetterà agli imprenditori del settore, umbri e toscani, di ritrovare un canale fondamentale per la distribuzione dei loro prodotti. Il tutto avrà un riflesso positivo anche sull'economia del nostro Paese e non solo su quella delle regioni interessate. Il via libera Usa è la dimostrazione di come la buona politica e il buon governo possono ottenere grandi risultati".



