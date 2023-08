Lega propone giornata "per genitori che hanno perso i figli"

La Lega propone di istituire in Umbria una giornata "per i genitori che hanno perso i figli". Lo fa con una proposta di legge regionale della quale è primo firmatario il capogruppo in regione del carroccio Stefano Pastorelli, insieme alla vicepresidente dell'Assemblea legislativa e consigliera regionale Paola Fioroni, che ha sottoscritto il documento.

"Per un genitore perdere il proprio figlio rappresenta la tragedia più grande che possa esistere. Per essere vicini a padri e madri che hanno vissuto questa terribile esperienza, abbiamo deciso presentare una proposta di legge per istituire la 'Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli', ovvero tutti quei giovani che se ne sono andati troppo presto" ha spiegato Pastorelli.

"Le istituzioni devono fare la loro parte - ha aggiunto insieme a Paola Fioroni - per stare accanto a quei genitori che hanno vissuto la drammatica perdita di un figlio e per tener vivo il ricordo di quei bambini, di quei ragazzi che non sono più con noi. Per questi motivi abbiamo depositato una proposta di legge per istituire 'La giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli' da celebrare annualmente in una data da definirsi. Nel documento viene sottolineata l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica mediante iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la scomparsa prematura dei propri figli, favorendo le azioni volte al confronto, all'incontro, alla condivisione ed al conforto del dolore causato dalla perdita dei propri 'angeli'. In occasione di questa giornata la Giunta regionale sarà chiamata a promuovere iniziative, anche attraverso la realizzazione e la divulgazione di pubblicazioni e materiale informativo, le quali possano rispecchiare le esigenze che accomunano questi genitori, avvalendosi degli enti del servizio sanitario regionale, collaborando con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore, promuovendo attività di informazione sui principali strumenti social - concludono Pastorelli e Paola Fioroni -, anche mediante una specifica attività rivolta alle famiglie interessate".



