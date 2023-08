I dipendenti universitari si sfidano a tennis e padel

La città di Perugia si appresta ad ospitare, dal 28 agosto al 2 settembre, i campionati nazionali di tennis e padel dei dipendenti delle Università italiane.

L'appuntamento si svolge per la prima volta in Umbria per volontà dell'assemblea nazionale dell'associazione circoli italiani universitari, è organizzata da Università degli Studi di Perugia e circolo ricreativo universitario "San Martino".

L'evento è stato "fortemente sostenuto" dal rettore, Maurizio Oliviero. "L'Ateneo è fiero dell'impegno - afferma in una nota - e dello spirito di appartenenza delle sue atlete e dei suoi atleti, sia per l'impegno agonistico che li ha già visti conquistare, con grande impegno e tenacia, risultati di assoluto prestigio sia, soprattutto, per lo straordinario spirito che anima la loro partecipazione: di amicizia, passione sportiva condivisa e vero affetto reciproco. Ringrazio per il coordinamento il circolo San Martino e rivolgo il mio grande in bocca al lupo alle atlete e agli atleti partecipanti, di tutti gli Atenei italiani in gara. Benvenuti a Perugia e vinca il migliore".

L'Università spiega in una nota che la manifestazione porterà a Perugia circa 250 fra atlete e atleti provenienti da 21 Atenei di tutta Italia. Tra i giocatori e le giocatrici presenti, 122 saranno impegnati sui campi da tennis, mentre 127 si cimenteranno sul terreno di gioco del padel. Tra lo Junior tennis Perugia e il centro sportivo Gryphus sporting club.





