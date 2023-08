Dall'Ast 66 mila euro per Umbertide colpita dal sisma

Ammonta complessivamente a 66 mila euro il contributo che l'Ast di Terni ha destinato alla popolazione interessata dal terremoto che il 9 marzo ha colpito l'area di Umbertide. Nei mesi scorsi infatti Confindustria Umbria e Cgil, Cisl, Uil, in sinergia con le altre associazioni datoriali, hanno promosso un impegno di solidarietà verso quest'area.

Per far fronte alla "grave situazione" determinatasi sul territorio e ai conseguenti disagi per cittadini ed imprese, è stato attivato un fondo nel quale sono confluiti, su base volontaria, contributi sia da parte dei lavoratori pari ad una ora di lavoro sia da parte delle imprese, che hanno aderito alla campagna di solidarietà. Arvedi Ast - è detto in un suo comunicato - e Tubificio, hanno "prontamente" aderito all'iniziativa, raccogliendo donazioni per 33 mila euro. Cifra che grazie alla solidarietà della proprietà, è stata raddoppiata con un contributo da parte di Arvedi Ast e Tubificio di Terni di pari importo. Somma che verrà destinata ad interventi di messa in sicurezza di istituti scolastici.



