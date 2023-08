Vivo a colori raccoglie fondi per il consultorio di Spina

La rocca di Sant'Apollinare di Spina di Marsciano, complesso benedettino del 1200 di proprietà della fondazione istruzione agraria, farà da cornice a una speciale serata dedicata all'arte, cultura, moda, truck food e solidarietà, "Le mille e una notte d'estate" promossa e organizzata dall'associazione Vivo a Colori per venerdì 25 agosto (dalle 19) in occasione della fine della stagione estiva.

Il ricavato della serata servirà per l'acquisto di un lettino elettrico medicale per il nuovo consultorio a Spina, progetto considerato pilota e molto importante ideato e gestito da Vivo a Colori. "Dopo avere donato il macchinario medicale alla breast unit dell'ospedale di Perugia, la nostra associazione - afferma la presidente Claudia Maggiurana - si è prefissata subito un nuovo obiettivo volto al sostegno del servizio pubblico. Lo scopo è di creare un ambiente di prevenzione e di informazione dove l'utente, in modo costante e continuativo, riesce ad avere a disposizione delle giornate di prevenzione ed informazione su varie tematiche legate alla salute".



