Forse doloso l'incendio di un'auto a Gualdo Tadino

C'è il sospetto del dolo per l'incendio di un'auto in una frazione di Gualdo Tadino per il quale, nella notte, sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana. A ipotizzarlo sono gli stessi vigili mentre i carabinieri hanno avviato accertamenti su quanto successo.

Secondo indiscrezioni, l'auto, una Fiat Panda, è stata trovata in un terreno a qualche centinaio di metri da dove era stata parcheggiata. Accanto sarebbe stato recuperato un contenitore che porterebbe gli investigatori a ipotizzare un origine dolosa dell'incendio.

I carabinieri stanno ora ricostruendo quanto successo esaminando anche eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA