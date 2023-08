Orvieto città più calda dell'Umbria con 40 gradi

Il grande caldo di fine agosto, atteso da qualche giorno, è arrivato in Umbria. A Orvieto nel primo pomeriggio la centralina di rilevamento della Protezione civile ha fatto segnare 40 gradi. Ma temperature ben superiori alla media del periodo di sono registrate un po' ovunque, a Narni scalo sono stati superati i 39, a Terni il termometro è andato oltre i 38 come a Foligno, a Perugia invece ha sfiorato i 37. Tra 34 e i 38,5 gradi in tutti gli altri principali centri della regione.

Ma il grande caldo si fa sentire anche in montagna, a Forca Canapine - 1.610 metri di quota - sono stati toccati i 25 gradi.

A Castelluccio il termometro è salito a 28 gradi.

Caldo che continuerà a persistere almeno fino a domenica, un ulteriore rialzo delle temperature è previsto per la giornata di venerdì 25 agosto.



