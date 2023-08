Apertura straordinaria della torre poligonale di Assisi

Apertura straordinaria della torre poligonale della Rocca maggiore di Assisi, il 26 agosto, dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza che la rendono nuovamente accessibile dopo anni di chiusura al pubblico. Si completa così l'intervento di ristrutturazione del monumento considerato simbolo della città, il cui corpo centrale era stato reso fruibile dallo scorso 22 giugno, tornando a essere protagonista grande del flusso turistico assisano e umbro con oltre 17 mila visitatori in appena due mesi.

Per il Comune la riqualificazione della torre rappresenta il secondo e ultimo stralcio dei lavori alla Rocca maggiore, realizzati grazie a finanziamenti regionali (fondi Por Fesr), della Fondazione di Perugia e dell'amministrazione. In particolare, sono state fatte opere di consolidamento e restauro per una nuova funzionalizzazione del lato nord del complesso monumentale.

La cerimonia di inaugurazione e apertura straordinaria è prevista sabato 26 agosto, alle ore 17 e sarà possibile fare una visita guidata gratuita. La Torre poligonale sarà poi effettivamente visitabile da tutti nelle prossime settimane, con aperture programmate.



