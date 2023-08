A Perugia ancora una giornata da bollino rosso per il caldo

Ancora una giornata da bollino rosso per il caldo a Perugia. Dove comunque non si registrano particolari disagi.

Secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, basato sui dati relativi a 27 città, è allarme caldo fino a giovedì per il capoluogo umbro e molte altre città italiane, quali Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina Milano Napoli, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

Per Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, le temperature saranno oltre la media del periodo, accompagnate dall'afa, fino a domenica, poi un ciclone, che si attiverà sulle isole Britanniche, farà crollare le temperature a partire dal nord Italia portando forti temporali e grandine.



