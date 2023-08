Successo a Narni per 'Il ritorno della festa armonica'

Da Astor Piazzolla a Mozart, dai virtuosi del violino alle improvvisazioni jazz fino all'inedito connubio tra musica classica e musica dell'India: "è stato un incredibile successo" - sottolineano o gli organizzatori in una nota - quello di lunedì sera all'auditorium Bortolotti del complesso del San Domenico di Narni per il concerto "Il ritorno della festa armonica" nell'ambito del Festival Luci della Ribalta, organizzato dall'Associazione Mozart Italia Terni con la collaborazione del Comune di Narni e il sostegno della Fondazione Carit.

Un'esibizione accolta dal pubblico in modo entusiastico con gli spettatori, tantissimi in sala, in piedi ad applaudire l'Orchestra dell'International Festival Luci della Ribalta, il suo direttore Alessandro Viale, il maestro Debanshu Sen e il maestro Michael Makhal. Ascoltare i suoni del santoor, uno degli strumenti musicali indiani più celebri, incastonarsi perfettamente con quelli degli orchestrali del maestro Viale è stata un'esperienza vincente, "forse la prima in Umbria", ha detto Viale.

Martedì sera l'appuntamento è alle 21,30 nella Corte del Palazzo del Podestà, sede del Comune per l'omaggio a Brahms a 190 anni dalla nascita. "Incantevole energia" è il titolo del concerto con Katarina Vasilievič al violino, David Eggert al violoncello e Nataša Ŝarčevič al pianoforte.



