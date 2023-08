Escursioni gratuite e guidate alla scoperta del Perugino

Si svolgeranno nei prossimi giorni la seconda e la terza uscita da Assisi dell'iniziativa "Il Perugino per tutti", nuovo itinerario turistico e culturale alla scoperta delle opere del Divin Pittore tra la città serafica, Foligno e Spello.

L'iniziativa - promossa dai tre Comuni, con il sostegno della Regione Umbria, in occasione dei 500 anni della morte del Perugino - è in programma il 25 agosto in navetta e il primo settembre in e-bike, con partenza sempre dal parcheggio di fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, che custodisce un prezioso affresco del Perugino. Il tour è guidato e completamente gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.ilperuginopertutti.it.

Per la visita in navetta il ritrovo è alle 9.30 con partenza alla volta di Spello, che conserva due opere del Maestro all'interno della chiesa di Santa Maria Maggiore, "Madonna col Bambino tra i santi Girolamo" e "Caterina d'Alessandria e Cristo in pietà tra i santi Giovanni Evangelista e Maria Maddalena", entrambe datate 1521. Il gruppo si sposterà quindi a Foligno per la visita all'Oratorio della Nunziatella, dove è presente l'opera "Il Battesimo di Cristo" (1508-1513). Pranzo libero, ripartenza per Santa Maria degli Angeli e quindi visita guidata a "La Crocifissione", affresco datato 1485-1486 e posto sulla parete posteriore esterna della chiesa della Porziuncola.

Per la visita con e-bike, l'itinerario è lo stesso con qualche lieve modifica: il ritrovo è alle 8.45 con assegnazione delle bici; subito la visita guidata alla Porziuncola e alla preziosa opera del Perugino, poi partenza per Spello passando lungo un tratto de "La Strada degli Ulivi" verso la chiesa di Santa Maria Maggiore; pranzo libero e successivo spostamento a Foligno per la visita all'Oratorio della Nunziatella; rientro previsto alle 16.45.

Sia il 25 agosto che il 1 settembre, dalle ore 16.30, a ciclo continuo, presso il palazzetto del Capitano del perdono, verranno proposti laboratori ludici, didattici, tecnologici, artistici e creativi per tutte le età, con giochi ispirati all'arte e alla conoscenza delle opere di Perugino.



