Emir Cup: nel Mixed oro a Longhi-Simeone e Ragazzini-Valeri

Giornata conclusiva al Tav Umbriaverde per la Emir Cup, competizione internazionale di Fossa e Skeet, le due gare del tiro a volo che fanno parte del programma olimpico e che oggi avevano in calendario le prove di Mixed Team, ovvero le coppie miste.

Nello Skeet a imporsi è stata la coppia composta dai poliiziotti Giada Longhi e Domenico Simeone, migliori in qualificazione con 146/150, punteggio realizzato con l'identico 73/75 totalizzato da ciascuno, Nel medal match per l'oro hanno battuto 12-10 allo spareggio, dopo il 43/48 della finale, il duo formato da altri due poliziotti, i romani Damiana Paolacci e Marco Coco.

Nella Fossa Olimpica la coppia migliore è stata quella composta da Gaia Ragazzini e Diego Valeri che con 145/150 sono stati i migliori nelle tre serie di qualifica e poi finale hanno battuto 44-43 Alessia Mellone ed Emanuele Bernasconi. A premiare i vincitori, sia dello Skeet che della Fossa, è stato l'Ambasciatore italiano in Kuwait, Carlo Baldocci.

La settima internazionale del tiro a volo in Umbria si concluderà con il 'XV Memorial Nando Rossi', gara intitolata alla memoria del Presidente del Coni dell'Umbria e vicepresidente Fitav scomparso nel 2008. Le gare si svolgeranno venerdì 25, sabato 26 e domenica 27.



