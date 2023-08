Avvisi per direttori delle aziende ospedaliere e sanitarie

La Giunta regionale dell'Umbria, con delibera n. 783 del 26 luglio 2023 avente ad oggetto "Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

Determinazioni", ha indetto i seguenti avvisi pubblici: - Avviso pubblico per l'inserimento nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario regionale; - Avviso pubblico per l'inserimento nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario regionale.

Per entrambi gli avvisi, l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 15 settembre 2023. L'intera documentazione è reperibile al link: https://www.regione.umbria.it/salute-avvisi



