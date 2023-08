Successo per il 'Gran Galà equestre Città di Cascia'

Organizzatori soddisfatti per il successo del "Gran Galà equestre Città di Cascia" che si è svolto sabato 19 agosto nell'ambito del cartellone di eventi "Estate a Cascia". Con la terza edizione, il direttore artistico Luigi Altieri e il direttore tecnico Peppino Colasanti hanno fatto di nuovo centro, portando nella città di Santa Rita un format apprezzato dai 900 che hanno trovato posto nell'arena allestita al parcheggio di Porta Orientale, mentre in tanti si sono accontentati di un posto in piedi dall'affaccio di piazza Garibaldi, per poter ammirare le esibizioni di cavalieri e amazzoni di fama nazionale e internazionale.

Tra questi, Fabrizio Foglia, i Butteri di Cottanello, Claudio D'Achille, Filippo Olivieri, Maneggio Delle Palme di Monica Maglione, Roberto Concezzi, Natura a Cavallo, Sofia Bacioia, la coppia di volteggiatori Alessandro Conte e Thomas Giampieri, e Andrea Giovannini, cui è stata assegnata la vittoria, seppur simbolica, del terzo Gran Galà equestre Città di Cascia, tenutosi sotto la regia di Umberto Scotti e presentato da Antonio Latteri. In giuria, tra gli altri, l'attrice Roberta Giarrusso, madrina della serata.

"Con questa terza edizione - ha detto Mario De Carolis - l'ideatore Luigi Altieri, cavaliere casciano doc, si è superato.

Gli spettacoli sono stati meravigliosi, la popolazione e i turisti sono rimasti estasiati. Vedere così tanta partecipazione è stata una grande soddisfazione".

"Questo Galà piace sempre di più - ha affermato Altieri - e per questo credo proprio che ci sarà una quarta edizione, dove chiederò di aumentare i posti disponibili. È un evento voluto dalla gente di Cascia, che durante l'anno mi chiede sempre se sarà riproposto. Io mi impegnerò a farlo e a portare sempre della novità, per garantire uno spettacolo unico".

Proseguono intanto gli eventi musicali dell' "Estate a Cascia".



