Scoperta una casa per prostituzione in palazzo signorile a Terni

Una casa d'appuntamenti in un palazzo signorile nel centro storico di Terni è stata scoperta dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni residenti nello stabile. I militari hanno così denunciato a piede libero una cinese di 54 anni per lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione di alcune sue connazionali.

Gli investigatori dopo qualche giorno di appostamenti e di opportuni accertamenti, hanno ottenuto quelli che vengono definiti "inequivocabili riscontri". Accertando in particolare che nell'appartamento - si legge in una nota dell'Arma - giungevano, in qualsiasi ora del giorno e della notte, numerosi clienti. Hanno così perquisito l'immobile individuando la casa d'appuntamenti.

Per la donna ritenuta presunta responsabile dell'illecita attività è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla procura di Terni.



