L'Ensemble Micrologus apre il Festival delle Nazioni

La cinquantaseiesima edizione del Festival delle Nazioni si apre mercoledì 23 agosto alle ore 21.00 con il concerto inaugurale dell'Ensemble Micrologus, che porta in scena nella Chiesa di San Domenico di Città di Castello un omaggio musicale a due grandi Maestri della pittura rinascimentale: Signorelli e Perugino.

La formazione italiana, specialista di musica antica e attiva dal 1984, proporrà musiche devozionali e cortesi legate alla cultura umanistica di questi due grandi pittori umbri del Rinascimento, dei quali ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte.

Ispirato all'Assunzione della Vergine Maria del Perugino (Duomo di Napoli) e al Giudizio Universale del Signorelli (Duomo di Orvieto), capolavori che mostrano una miriade di angeli musicisti che suonano gli strumenti tipici dell'epoca (archi, fiati e percussioni), il programma illustra le differenti musiche sviluppatesi in seguito alla diffusione della cultura umanistica propria dell'Italia del Quattrocento. Musiche che sono state conservate in preziosi manoscritti, databili dal 1480 al 1520 circa, redatti per le ricche e illuminate signorie e corti dell'epoca. Fondato nel 1984 dai musicisti umbri Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, insieme con Adolfo Broegg (morto nel 2006), l'Ensemble collabora con il teatro, il cinema (registrarono la colonna sonora del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores) e con diversi artisti di musica contemporanea. Nella formazione impegnata al Festival delle Nazioni figurano Patrizia Bovi a canto e arpa, Gabriele Russo a viola da braccio, lira da braccio, ribeca, liuto, Goffredo Degli Esposti ai flauti diritti, zufolo e tamburo e cornamusa, Enea Sorini a canto, dolcimelo e percussioni, Crawford Young al liuto, Katerina Ghannudi a canto e arpa.

I biglietti per il concerto (intero 15 euro e ridotto 10) sono in vendita online su www.vivaticket.it oppure alla biglietteria di Città di Castello in via Marconi 8a. La biglietteria sul luogo del concerto aprirà un'ora prima dell'inizio dell'evento.



