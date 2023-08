Caldo record ma il Trasimeno sta meglio di un anno fa

Nonostante il caldo record di questa estate per il lago Trasimeno "rispetto a un anno fa la situazione è decisamente migliore". A spiegarlo all'ANSA è Sandro Costantini, dirigente della Regione Umbria addetto al rischio idrogeologico, idraulico e sismico. "Nell'agosto del 2022 - ricorda - registravamo una negatività di circa un metro e 80 centimetri. Il livello delle acque del lago Trasimeno è invece ora sotto allo zero idrometrico di un metro e 37 centimetri. Purtroppo è una negatività che è diventata normalità in questo periodo".

Nonostante l'andamento generale, anche quest'anno l'Unione dei Comuni è dovuta ricorrere alla sospensione di tutti gli attingimenti di acqua dal lago "essendo stati raggiunti i livelli di guardia previsti dal Piano di bacino del fiume Tevere". Il provvedimento di sospensione di tutte le concessioni e le licenze idriche di attingimento è già in essere da alcuni giorni e i corpi di polizia provinciale, locale e i carabinieri forestali sono già all'opera per eseguire controlli per assicurare il rispetto della disposizione.



