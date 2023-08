Accompagnato in un Cpr dopo tentata rapina a un minorenne

E' stato accompagnato in un centro di permanenza e rimpatrio dalla polizia di Stato di Perugia il trentatreenne nigeriano che era stato denunciato nei giorni scorsi per un tantativo di rapina ai danni di un minorenne, a Perugia.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, avevano trovato l'uomo in possesso di un coltello multiuso. Il ragazzo aveva raccontato che era stato avvicinato da uno sconosciuto il quale, improvvisamente, l'aveva afferrato e con un coltello in mano aveva chiesto del denaro a lui e ai suoi amici Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, i poliziotti avevano denunciato il trentatreenne all'Autorità giudiziaria per i reati di tentata rapina aggravata nei confronti del minore, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inottemperanza all'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale.

Il nigeriano, nella giornata di ieri, domenica, è stato accompagnato a Roma al Cpr di Ponte Galeria, in attesa della sua definitiva espulsione dallo Stato.



