Tiro a volo: Emir Cup; gli azzurri vincono tre gare su quattro

L'edizione 2023 della Emir Cup, gara internazionale organizzata dal Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana e che ha portato in Umbria oltre 150 tiratori da 15 nazioni, ha premiato con la vittoria nelle gare individuali l'azzurro Luca Miotto e la francese Melanie Couzy nella Fossa Olimpica e gli azzurri Marco Sablone e Giada Longhi nello Skeet.

In quest'ultima specialità del Pull e Mark, il poliziotto romano Sablone ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 122/125 +5 in seconda posizione e si è poi messo al collo l'oro con 57/60 +4 nello spareggio contro il collega delle Fiamme Oro Domenico Simerone. Terzo l'altro poliziotto, di Fiano Romano, Valerio Palmucci con 46/50.

Successo della Polizia anche tra le donne, con la reatinae Giada Longhi, che ha ottenuto il punteggio di 121/125.

Nella Fossa Olimpica, tra i tiratori con esperienza internazionale gli azzurri non hanno lasciato spazio agli avversari stranieri e a salire sul podio sono stati il carabiniere bresciano Luca Miotto, medaglia d'oro con 123/125 +0 e 46/50 +2, il napoletano Alessandro Chianese, argento con 122/125 +10 e 46/50 +1, e il poliziotto di Artena, il paese vicino Roma dove c'è un bellissimo museo del rugby, Simone Lorenzo Prosperi, bronzo con 123/125 +6 e 34/40.

Tra le Ladies è stata la francese Melanie Couzy a vincere.

Entrata in finale con il dorsale numero 6 e il punteggio di 111/125, la Couzy ha superato tutte le eliminatorie fino a ritrovarsi a duellare con la romana Federica Caporuscio per l'oro e l'argento. Arrivate al termine dei lanci regolamentari con un identico 38/50 le due tiratrici hanno proseguito il confronto nello spareggio, vinto poi dalla francese con +2.

Bronzo alla toscana di San Giuliano Terme Isabella Cristiani.





