Concerti ed eventi al festival Federico Cesi "Musica Urbis"

Con 19 concerti ed eventi in otto giorni prosegue a pieno ritmo la 16/a edizione del festival Federico Cesi "Musica Urbis" organizzato dall'associazione Fabrica Harmonica, in programma fino al prossimo 3 settembre a Trevi, Spello ed Acquasparta.

La kermesse - è detto in una nota degli organizzatori - ha una "ricchissima" programmazione quotidiana di concerti, seminari, conferenze, mostre: oltre 50 eventi, la maggioranza dei quali ad ingresso libero. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi e dei Comuni che lo ospitano.

Per il cartellone completo: www.festivalfedericocesi.it.





