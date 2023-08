Caparvi, sul Pnrr dal Pd polemica sterile

"La Lega, sia a livello regionale che nazionale, è impegnata in modo concreto allo sviluppo delle infrastrutture anche sul nostro territorio. La realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara è un nostro obiettivo e si sta procedendo con serietà in questa direzione": così in una nota il deputato umbro della Lega Virginio Caparvi, coordinatore regionale del partito.

"La fascia appenninica umbra - prosegue - soffre da qualche decennio di un isolamento infrastrutturale che ha incontrovertibili responsabilità politiche. Paradossale, dunque, l'atteggiamento del Pd che, dopo anni di chiacchiere, vorrebbe dare lezioni di pragmatismo a chi ora sta aprendo cantieri e ammodernando il sistema dell'intero Paese, nessuno escluso. È grazie alla Lega e al ministro Salvini se l'Umbria avrà finalmente le infrastrutture che merita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA