Tiro a volo: Emir Cup in Umbria, poi il 'Nando Rossi'

Con i primi 100 piattelli delle qualificazioni è entrata nel vivo l'edizione 2023 della Emir Cup, manifestazione internazionale organizzata dal Tav Umbriaverde di Massa Martana, che quest'anno ha portato in Umbria oltre 150 tiratori di 15 Nazioni.

Vista la concomitanza con il Gran Mondiale in corso di svolgimento a Baku, i numeri confermano l'alto gradimento e la profonda considerazione che l'evento riscuote nel panorama internazionale. Impegnati in gara in questi giorni dli specialisti di Trap e Skeet, che dopo 125 piattelli di qualificazione domani si sfideranno nelle finali individuali.

Folta la rappresentativa azzurra, guidata dai tecnici Rodolfo Viganò e Andrea Filippetti.

Martedì 22 sarà la volta delle gare del Mixed Team di entrambe le specialità, mentre venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto si celebrerà il XV 'Memorial Nando Rossi', gara di Fossa Olimpica intitolata al Presidente del Coni Umbria e Vice Presidente Fitav scomparso nel 2008.

Come dire che il Tav Umbriaverde-Todi si trasforma per l'ennesima volta nel centro di massima attrazione per il grande Tiro a Volo.



