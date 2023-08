Minorenne vittima di un tentativo di rapina a Perugia

Ha afferrato un ragazzino minorenne e ha minacciato lui e i suoi amici con un coltello: è successo a Perugia, nell'area verde di via Armando Diaz. Il presunto responsabile è stato rintracciato e denunciato dalla polizia.

Si tratta di un cittadino nigeriano di 33 anni, più volte indagato in passato e nei cui confronti era stato emesso un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul posto a seguito di chiamata al numero di emergenza. Visibilmente scosso, il ragazzo ha raccontato che era stato avvicinato da uno sconosciuto il quale, improvvisamente, l'aveva afferrato e con un coltello in mano aveva chiesto del denaro a lui e ai suoi amici. Spaventato, il minorenne era riuscito a divincolarsi e a fuggire, poi aveva chiesto aiuto allo zio che ha allertato la polizia di Stato.

Gli agenti, dopo aver tranquillizzato il giovane e aver acquisito tutte le informazioni utili all'individuazione, si sono messi alla ricerca dell'uomo, che è stato rintracciato poco dopo in via Settevalli.

Lo stesso - riferisce la Questura - ha tentato più volte di sottrarsi al controllo dei poliziotti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso del quale non è stato in grado di motivare il possesso.

Il 33enne è stato deferito all'Autorità giudiziaria per i reati di tentata rapina, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inottemperanza al provvedimento del questore. È stato poi posto a disposizione del personale dell'ufficio immigrazione al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dallo Stato



