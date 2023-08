Fine settimana con il caldo intenso in tutta l'Umbria

Sarà un fine settimana molto caldo in tutta l'Umbria, con temperature che supereranno i 35 gradi in alcune delle località più interne e pianeggianti. È quanto emerge dalle previsioni meteorologiche del Centro funzionale della Protezione civile regionale.

Le città in cui si avvertirà maggiormente la nuova ondata di calore saranno Foligno, Orvieto e la media valle del Tevere.

Il bel tempo dovrebbe proseguire anche per gran parte della prossima settimana, con temperature sempre superiori ai 30-32 gradi.



