Il rinascimento protagonista delle Giornate dell'artigianato

Città di Castello torna alla vita e alle tradizioni del rinascimento con le Giornate dell'artigianato storico, la rievocazione in programma dal 24 al 27 agosto nei vicoli e nelle piazze del rione Prato che torneranno all'epoca della dinastia della famiglia Vitelli. Tra botteghe degli antichi mestieri, taverne e locande, costumi d'epoca, spettacoli itineranti di giocoleria, musici, trampolieri, mangiafuoco, saltimbanchi, menestrelli e danzatrici. Con 25 mestieranti, 15 gruppi di artisti, sette punti di ristoro che offriranno menù tipici, i residenti nei panni di figuranti e animatori degli angoli più caratteristici.

Tra le curiosità, le rievocazioni storiche, i cortei e le celebrazioni. Le taverne e le locande saranno aperte a pranzo e a cena e il cenone dei Vitelli alla Cannoniera, giovedì 24 agosto, farà da anteprima alla manifestazione.

La novità - si legge in una nota del Comune di Città di Castello - sarà il mercatino rinascimentale allestito dai bambini del rione per raccogliere fondi in favore degli alluvionati dell'Emilia Romagna.

"Nelle Giornate dell'artigianato storico ritroviamo le radici dell'identità tifernate, il valore aggiunto dell'orgoglio e del senso di appartenenza che prova chi ama questa città e la sua storia, il piacere di respirare una comunità che sa ancora custodire e apprezzare le proprie tradizioni", hanno sottolineato in una conferenza stampa il sindaco Luca Secondi, l'assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri e quella alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti. "In coincidenza con le Giornate Città di Castello vivrà un meraviglioso weekend - ha continuato Guerri - una festa di fine estate a contatto con le tradizioni della nostra comunità e nel segno di piacevoli momenti da trascorrere nel nostro centro storico, perché tornerà anche l'atteso appuntamento con la fiera del bestiame al parco comunale Alexander Langer e in piazza Matteotti ci sarà il Finger food festival. Un'offerta per richiamare tanti tifernati e tanti turisti, con attrazioni a due passi l'una dall'altra che daranno a grandi e piccini buoni motivi per scegliere di trascorrere l'ultimo fine settimana di agosto nella nostra città". Parlando dell'iniziativa dei più piccoli, Calagreti l'ha definita "bella e sentita". "Attraverso la generosità dei bambini che saranno protagonisti del mercatino - ha aggiunto -, la nostra comunità darà un segnale di attenzione e vicinanza alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione attraverso un gesto di particolare sensibilità". L'assessora ha annunciato che "il ricavato sarà infatti destinato al Comune di Bagno di Romagna per sostenere il Centro educativo pomeridiano della scuola primaria, nato per favorire l'inclusione scolastica di bambini con particolari necessita socio educative".

