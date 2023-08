Carabinieri scoprono piante marijuana nel giardino di casa

Aveva nel giardino di casa nascoste da una fitta vegetazione, 12 piante di marijuana (con fusti alti uno-due metri circa) e in varie stanze nove barattoli in vetro con 120 grammi dello stesso e semi un cinquantenne italiano denunciato a piede libero dai carabinieri di Città della Pieve a conclusione di un'attività di indagine.

E' ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, dopo aver monitorato per giorni gli spostamenti dell'uomo hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione. A seguito di una perquisizione hanno rinvenuto le piante e l'altro materiale. Tutto è stato sequestrato.



