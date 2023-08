Bollino arancione per il caldo, per il secondo giorno consecutivo, a Perugia che passerà a rosso nella giornata di venerdì. Lo segnala l'aggiornamento dei bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute per l'estate 2023.

Le ondate di calore, precisa il ministero della Salute, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA