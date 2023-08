Sospesi tutti gli attingimenti di acqua dal lago Trasimeno

(ANSA) - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 16 AGO - Sospensione totale per gli attingimenti di acqua dal lago Trasimeno. A disporla è stata l'Unione dei Comuni "essendo stati raggiunti i livelli di guardia previsti dal Piano di bacino del fiume Tevere".

Il provvedimento di sospensione di tutte le concessioni e le licenze idriche di attingimento in essere sull'area è - si legge in un comunicato della Provincia - a partire dalla giornata odierna.

I corpi di polizia provinciale, locale e i carabinieri forestali faranno i controlli per assicurare il rispetto della disposizione relativa alla sospensione degli attingimenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA