Prosegue l'Estate nursina, tra flamenco e notte bianca

Tra flamenco, passeggiata sotto le stelle, notte bianca e teatro per bambini, prosegue l'Estate nursina, continuando a regalare arte, musica, gusto e paesaggio tra Norcia e dintorni, Giovedì 17 agosto alle 21.30 in piazza San Benedetto va in scena il concerto del maestro Juan Lorenzo, che omaggerà l'arte flamenca con la sua chitarra e sarà accompagnato da due ballerini, nell'ambito della settima edizione del Festival internazionale Green Music. A precedere il concerto, alle 18.30, ci sarà lo spettacolo per bambini "Il mostro della spazzatura'", rappresentazione di e con Carolina Cifuentes Dominguez e Paolo Iorio che nasce dalla sensibilità della Compagnia Chùmbala Cachùmbala rispetto al problema dei rifiuti e della salvaguardia ambientale con l'intento di creare, attraverso comicità e amarezza, un momento di riflessione.

Si continua venerdì 18 sempre in piazza san Benedetto alle 21.30 con il concerto dei Cameristi dell'Accademia Vicino di Accumoli, che offre a giovani musicisti di talento l'opportunità di perfezionare la loro conoscenza dell'esecuzione orchestrale sotto la guida di professionisti. I docenti della famosa Orchestra Filarmonica di Vienna istruiscono i partecipanti in uno stage intensivo e lavorano insieme per sviluppare il programma di concerti, che vengono presentati al pubblico come parte di un piccolo festival musicale.

Domenica 20 agosto, poi, la serata suggestiva "Cammina sotto le stelle", a cura di Asd Norcia Run 2017, con appuntamento alle 21 nella piazzetta del teatro per una camminata di cinque chilometri, adatta a tutti, per le vie di Norcia. Infine, lunedì 21 agosto in piazza san Benedetto sono in programma laboratori creativi dalle 18.30 alle 20, seguiti dalla "Notte bianca dei bambini'", dalle 21.30 alle 23, nell'ambito del progetto Norcia estate outdoor.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA