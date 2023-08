Paola Fioroni, troppi morti per gli incidenti stradali

"Anche questa calda estate è caratterizzata purtroppo da un eccessivo e preoccupante numero di incidenti stradali. Un triste fenomeno sul quale la politica è chiamata a fare la sua parte": la consigliera regionale della Lega Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, ricorda di avere depositato "già nel mese di maggio" una interrogazione alla Giunta "per conoscere quanto è stato fatto di competenza regionale, quanto si è intenzionati a fare per aumentare il livello di sicurezza sulle nostre strade e se si stanno portando avanti azioni sinergiche con gli altri attori, istituzionali e non, per lavorare su prevenzione, educazione e controllo, nella consapevolezza che i numeri in aumento vanno indagati sotto ogni profilo".

"I dati ormai sono conosciuti" spiega Paola Fioroni nell'atto, secondo quanto si legge in una nota dell'Assemblea.

"In Umbria, nel 2021 - aggiunge -, si sono verificati 2.001 incidenti stradali (dati Istat) che hanno causato la morte di 53 persone e il ferimento di altre 2.679. L'anno 2022 ha registrato ulteriori aumenti (oltre il 12% per cento). Non possiamo non considerare che i numeri significano persone, vite, famiglie spesso distrutte e lacerate dal dolore. Nella mia interrogazione ho specificato come occorra consolidare una mappatura delle strade più a rischio per poter applicare interventi sinergici e garantire maggiore sicurezza. Inoltre ho evidenziato come l'educazione stradale, pur non essendo materia obbligatoria, è raccomandata fra i ragazzi e le ragazze a partire dalla famiglia e dalla scuola per il rispetto delle norme e per prevenire comportamenti a rischio sulle nostre strade. I controlli, poi, sono fondamentali visto che le condotte illegali sembrano essere una delle cause principali degli incidenti stradali. Ho preso atto che i primi di agosto l’assessore Melasecche, da subito sensibile al tema nelle nostre interlocuzioni ha indetto un tavolo con le province di Perugia e di Terni specificando che oltre ad esaminare la questione delle risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, ha posto l’attenzione al tema della sicurezza stradale e nel medesimo tavolo si è stabilito di affrontare in maniera organica e concreta, a partire dalla raccolta dei dati relativi all’incidentalità, la problematica considerata prioritaria. È stata evidenziata la necessità dell’incremento dei controlli per la prevenzione degli incidenti, tenendo conto dei comportamenti pericolosi e della verifica degli adempimenti obbligatori. Porterò quanto prima la mia interrogazione in Aula - assicura Fioroni - per avere maggiore e più puntuale contezza delle decisioni assunte, oltre che per sollecitare la Regione a tenere insieme una rete di soggetti che contemplino tutte le realtà anche quelle scolastiche ed associative. Ricordo che anche a livello nazionale – conclude la consigliera leghista - il ministro Salvini sta promuovendo un’attenzione particolare al tema, sperimentando anche il sistema dei taxi per i ragazzi che frequentano locali e non possono rimettersi alla guida”.".



